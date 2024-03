Caltanissetta, CUSN Basket: esordio nel primo turno di playoff

Esordio vincente per il CUSN BASKET nel primo turno di playoff giocato contro Grapes Canicattì.

La squadra nissena parte con il freno a mano tirato e, nonostante un gioco fluido non trova con la solita disinvoltura la via del canestro complice anche la grintosa difesa dei padroni di casa.

Ciò nonostante regge bene in difesa e concede solo dieci punti di vantaggio agli avversari alla fine dei primi due quarti di gioco (parziali 13-8, 14-9). Nel terzo e nell’ultimo quarto la musica cambia totalmente e la squadra di Coach Iacolino forte di una gran difesa di squadra inizia a segnare con la solita facilità (parziali 3° e 4° quarto 12-33 e 18-20).

Prestazione corale della squadra che viene esaltata dai singoli. Ad un micidiale Cammalleri (28 punti e top scorer) e ad un ispiratissimo Lacagnina (22 punti presente su ogni pallone) seguono le esaltanti prestazioni di Minore esplosivo su ogni pallone (una schiacciata in contropiede da NBA), di Costa guerriero dentro l’area colorata (niente lo spaventa), dei play Messina (mai domo), Spanó (concreto e determinato) e Galiano (prestazioni sempre in crescita) aggressivi in difesa e lucidi in attacco nonché, infine, l’esperienza dei veterani Giacalone (intelligente e maturo), Di Benedetto (sempre aggressivo) e Iacolino (tripla letale sulla rimonta del Canicattì) portano il CUSN alla vittoria con un punteggio finale di 57 a 70, distacco che può rivelarsi fondamentale nella gara di ritorno di domenica prossima al Palacannizzaro alle ore 18:00.