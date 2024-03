Calcio Under 19. La Nissa chiude imbattuta in campionato: sconfitta anche la Sancataldese 2-1

C’è una Nissa inarrestabile ed imbattuta anche nel campionato Under 19. I biancoscudati di Giacomo Serafini hanno battuto infatti i pari età della Sancataldese 2-1. Un derby come sempre acceso nel quale, tuttavia, anche i verdeamaranto hanno dovuto inchinarsi alla capolista Nissa.

A segnare il gol del vantaggio è stato il centrocampista Senna. Sancataldese in parità con un gran gol in rovesciata, ma nella ripresa ancora Nissa avanti su calcio piazzato, da oltre trenta metri, di Amedeo Ottaviano che non ha lasciato scampo al portiere. Un gol di pregevole fattura applaudito a lungo dagli spettatori presenti sugli spalti.

I verdemaranto hanno cercato il pareggio sino alla fine, ma la difesa capitanata da un ottimo Di Graci insieme ad Abbate ha retto bene. La Nissa Under 19 ha così chiuso la regular season da imbattuta con ben dieci vittorie e soli due pareggi. Ora, avanti con la fase regionale. (foto di Claudio Vicari)