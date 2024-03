Basket maschile serie C. Il 27 marzo alle ore 18 c’è il derby tra Invicta e Basket School Gela: in palio punti “pesanti”

Grande derby domani alle 18 al Pala Cannizzaro tra Invicta Basket e Basket School Gela. Si tratta di un super match del campionato di basket maschile di serie C. Un confronto al quale le due squadre arrivano con prospettive e morali diversi. Il Gela, avendo battuto il Cus Palermo, è in condizioni certamente migliori rispetto ai padroni di casa reduci dalla sconfitta contro la quotata Alfa Catania.

Il match prenderà il via alle ore 18. L’Invicta Basket, attualmente al 6° posto in classifica, sfiderà la SB BASKET SCHOOL GELA, posizionata al 4° posto in un match dall’esito davvero incerto nel quale potrebbe diventare fondamentale il supporto del tifo di casa nei riguardi della squadra gelese. Ovviamente per il quintetto nisseno le speranze sono legate alle prestazioni di due talenti come Railans e Milosavlijevic i cui punti saranno fondamentali per la causa della squadra nissena.

Di certo, una serata carica di emozioni, azione e divertimento assicurato, quella che si prospetta. Infine, la dirigenza dell’Invicta ha inteso ringraziare Peppe Villa, che ha sostituito brillantemente coach Spena a bordo campo, gestendo con maestria la squadra.