Basket maschile serie C. Ancora una vittoria esterna per l’Invicta contro gli Svincolati Milazzo

Nel campionato di basket maschile di serie C, gran bella vittoria per l’Invicta Basket che ha battuto 86-92 gli Svicolati Milazzo. Un match nel quale i ragazzi di coach Peppe Spena hanno brillato grazie ad un gioco che ha esaltato non solo le individualità dei singoli, ma anche la capacità di fare gruppo e di soffrire dei giocatori.

Invicta Basket ben messa in campo e inizio favorevole ai nisseni che, con Giusti (nella foto, autore di 25 punti) e Railans, hanno saputo mantenere a distanza i messinesi. Il primo tempo s’è così chiuso sul 41-53. Nel secondo tempo però la musica è sembrata cambiare, soprattutto quando, al termine del terzo quarto di gioco, gli Svincolati hanno pareggiato il match 69-69.

A quel punto è stata decisiva la personalità di una squadra che non s’è lasciata prendere dal panico e che è riuscita a riorganizzare le fila riportando il match dalla sua parte. Alla fine il risultato ha arriso all’Invicta Basket che ha chiuso sul punteggio di 86-92.

L’Invicta ha ora 26 punti in classifica e costituisce, senza tema di smentita, una delle grandi rivelazioni del campionato di basket maschile di serie C. Un campionato che il quintetto di coach Spena sta onorando con grande forza e determinazione e nel quale ha fin qui ottenuto 13 vittorie.