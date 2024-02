Virtuosa integrazione sportiva: premiato l’Atletico Nissa al “Kalat Winner-Caltanissetta che vince nello sport”

Legittima soddisfazione in seno all’Atletico Nissa per il riconoscimento ottenuto lunedì 12 febbraio nel corso della seconda edizione della manifestazione “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport” organizzata dal Comune e dal Coni.

La kermesse premia le eccellenze dello sport nisseno. La società cara al presidente Salvatore Messina è stata insignita del premio per la lungimirante concretezza e l’esempio che offre quotidianamente con il progetto di integrazione.

Sul palco, una rappresentanza della squadra accompagnata dal presidente, dal tecnico Vittorio Branca e dal capitano Fabio Foderà. Gli applausi del pubblico presente al centro polivalente “M. Abbate” hanno sottolineato la premiazione effettuata dall’assessore, del comune di Caltanissetta, alla solidarietà sociale Cettina Andaloro.

Messina sottolinea: “L’inizio non è stato facile ma, è stato un cammino progressivo è sempre più coinvolgente. Il pallone unisce e crea legami che vanno oltre il rettangolo di gioco”.

Flash del capitano Foderà: “Il calcio è una lingua universale che ci mette in contatto, che aiuta a comunicare”.

Vittorio Branca: “Nei primi allenamenti ho dovuto far ricorso più ai gesti che alle parole poiché in molti non parlavano l’italiano. Un’esperienza gratificante, uno scambio di esperienza”.