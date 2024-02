Verbali annullati in cambio di favori e regali: per due vigilesse scatta l’interdizione dai pubblici uffici

Verbali annullati in cambio di favori e regali. E’ quanto accaduto a Lecce dove sono state due le persone raggiunte dai provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici.

Si tratta, come riportato dall’Agenzia di Stampa Ansa, di due vigilesse della polizia locale di Lecce. I provvedimenti riguardano l’inchiesta della Guardia di finanza su verbali annullati in cambio di regali e favori, in cui sono indagate 46 persone, tra cui alcuni politici.

I reati contestati sono associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche dati, falso e soppressione di atti pubblici.