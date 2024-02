Vallelunga, targa augurale per i 100 anni della nonnina Vincenza Privitera del sindaco Montesano

VALLELUNGA PRATAMENO – Targa del sindaco Giuseppe Montesano alla nonnina centenaria Vincenza Privitera, consegnata in presenza dei familiari e del vice parroco Padre Marco Paternò nella giornata del 1° febbraio scorso: “Nel giorno del suo 100° compleanno per la sua testimonianza di una vita buona e generosa, per lo spirito che ha animato una figlia di Vallelunga che si è amorevolmente dedicata alla famiglia. Un ringraziamento speciale per il suo esempio e gli auguri e l’affetto del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza vallelunghese”. Così il primo cittadino: “Siamo orgogliosi di poter celebrare insieme questa giornata importante, con la speranza che ad attendere la signora Vincenza Privitera ci siano ancora tanti giorni felici”.