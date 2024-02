Studio, eurodeputati italiani tra i meno influenti d’Europa EuMatrix, ‘molti non iscritti o in gruppi isolati come ID’

Gli eurodeputati italiani sono tra i meno influenti d’Europa. E’ quanto emerge dall’indice di influenza pubblicato oggi da EuMatrix, che ha stilato la classifica dei 10 eurodeputati più influenti, in cui non appare nessun italiano.

Nelle classifiche di categoria invece gli unici ad apparire nelle top 5 sono l’eurodeputata dem Alessandra Moretti, nella categoria “SALUTE” e Sandro Gozi di Renew (eletto nel 2019 in Francia) nella categoria “Affari Istituzionali”. Nonostante la dimensione della delegazione tra le più grandi d’Europa “gli italiani si confRontano col fatto che molti appartengono al campo non iscritti, come il Movimento 5 Stelle, o al gruppo ID, come la Lega, che è isolato nel Parlamento europeo”, spiega lo studio.

“Il quadro potrebbe cambiare nel prossimo Parlamento europeo, poiché il partito del primo ministro italiano Giorgia Meloni appartiene a un gruppo leggermente più influente rispetto a ID, ovvero Ecr. Tuttavia, ciò dipenderà anche dalla misura in cui l’Ecr sarà in grado di cooperare con il Ppr nel prossimo mandato europeo. Gli sforzi di Meloni potrebbero infatti essere vanificati dalle tensioni tra il Ppe e il PiS polacco, nonché da Fidesz, nel caso in cui venissero accettati nell’Ecr”, si legge nella ricerca. Stando alla ricerca il podio degli eurodeputati più potenti è composto dalla la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, seguita dal capogruppo del Ppe, Manfred Weber, e dalla capogruppo dei Socialisti Ue, Iratxe Garcia Perez.

Il Ppe risulta infatti il gruppo più influente al Pe. Guardando al dato dei Paesi invece tra le delegazioni più influenti troviamo quella tedesca, spagnola e finlandese.