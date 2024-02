Sommatino piange la scomparsa di Lillo Cimino presidente dell’Auser

SOMMATINO. La comunità sommatinese e l’Auser piangono Lillo Cimino, Presidente dell’Auser. Il suo impegno nel territorio e per il territorio, associato al suo naturale profilo di grande umanità ne hanno fatto un protagonista significativo ed un apprezzato interprete delle dinamiche sociali sommatinesi.

A ricordarlo a nome di tutta la cittadinanza e a porgere le più sentite condoglianze è stato il sindaco Salvatore Letizia con queste parole: “Una persona buona, dai modi gentili come pochi, una persona dedita alla sua famiglia ed a tutti i membri dell’associazione, diventando un punto di riferimento. Grazie per il contributo che hai donato nel sociale per la Comunità Sommatinese. Mancherai a tutti caro Lillo”. (nella foto Lillo Cimino, primo da destra, con il sindaco Salvatore Letizia)