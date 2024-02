Sommatino. Entro il 23 febbraio le società sportive devono presentare istanza per aderire al bando regionale per concessione di voucher sportivi

SOMMATINO. Anche quest’anno bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni potranno richiedere un voucher per praticare sport. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia. Sul sito istituzionale della Regione Siciliana è stato pubblicato il bando dell’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo rivolto alle società sportive interessate. Per aderire bisogna presentare domanda, via pec o posta raccomandata entro il 23 febbraio.

L’assessorato del Turismo e dello Sport procederà a stilare un elenco delle società accreditate e in un secondo momento verrà poi pubblicato l’avviso rivolto alle famiglie. Il buono, del valore di 50 euro mensili, sarà spendibile nelle società aderenti, dai giovani residenti in Sicilia il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore ai 12 mila euro.