Sicilia. Protesta trattori, Di Paola (M5S): “La politica non può restare insensibile all’allarme degli agricoltori; presenteremo mozione all’Ars”

“Se crolla il pilastro dell’agricoltura, l’economia siciliana, già boccheggiante, è destinata ad andare a fondo. Questo, il governo regionale deve tenerlo ben presente, raccogliendo le istanze di chi oggi, giustamente e con la nostra piena solidarietà, fa sentire la sua voce. Assieme a Pd e Sud chiama Nord presenteremo mozione per impegnare il governo Schifani a varare aiuti concreti per gli agricoltori”.

Lo ha affermato il coordinatore regionale del M5S Nuccio di Paola, oggi a fianco degli agricoltori in piazza Indipendenza a Palermo.

“Speriamo – continua di Paola- che il governo, tra una rissa e l’altra con pezzi della sua ex maggioranza, trovi qualche ora da dedicare alla Sicilia e nella fattispecie agli agricoltori, i cui problemi non cominciano certo oggi, prova ne sia che in tempi non sospetti noi avevamo già depositato una mozione all’Ars, a prima firma della collega Stefania Campo, per impegnare il governo a correre in loro aiuto”.