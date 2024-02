Sicilia, De Luca: “Da Ars schiaffone a Schifani su Province”

”Lo schiaffone a Schifani sulle province si è sentito fino a Roma e non può non avere conseguenze. Questo governo deve andare a casa”. Così il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca intervenendo in Aula appena dopo la netta bocciatura dell’articolo 1 della legge sulle province che decreta la bocciatura dell’intero apparato normativo. ”Si tratta – prosegue – di un risultato anche più clamoroso di quello che immaginavo, anche se avevo sottolineato che questo ddl non era condiviso nemmeno dalla sua maggioranza, ma Schifani ha avuto l’arroganza di presentarsi in aula e prendere in diretta questa sonora batosta sulla legge che porta la sua firma. Ora tragga le dovute conseguenze e si dimetta, anche perché questa è l’ennesima dimostrazione che questo governo non ha più maggioranza né in aula né fuori da essa”.