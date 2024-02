Serradifalco. Risposta forte di istituzioni, associazioni e cittadini contro la crisi del settore agricolo e dell’allevamento

SERRADIFALCO. Serradifalco, con il sindaco Leonardo Burgio, la Giunta, il presidente del consiglio Daniele Territo e tutti i consiglieri hanno raccolto il grido di disperazione degli agricoltori e degli allevatori che sono vittime di anni di politiche sbagliate.

Lo ha fatto dapprima con una imponente manifestazione con tanto di corteo di trattori per le strade del paese, e poi con la celebrazione del consiglio comunale sul tema legato alla crisi dell’agricoltura e dell’allevamento.

In entrambe le occasioni la risposta è stata forte e condivisa: tutti si sono stretti attorno alle ragioni di agricoltori e allevatori che ormai non ce la fanno quasi più a sostenere le proprie aziende. “Occorre mettere in campo misure straordinarie in un momento straordinario”, è stato ripetuto a più riprese.

“Gli allevatori e agricoltori che rappresentano i pochi settori produttivi rimasti nella nostra terra. Per queste ragioni non potevamo permetterci di lasciarli da soli>, ha sottolineato il presidente del consiglio Daniele Territo.

Ora l’appuntamento è per giovedì 8 febbraio alle 10,30 a Caltanissetta quando lo stesso presidente del consiglio, assieme ad una delegazione del “Comitato spontaneo degli allevatori ed agricoltori di Serradifalco” e alcuni agricoltori di Montedoro (al consiglio comunale era presente anche il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino), incontreranno sua Eccellenza il Prefetto su suo cortese invito.