Sanremo: la scaletta della seconda serata e i cantanti che presenteranno

Come da programma di questa edizione la serata di questa sera, e quella di domani, vedrà una collaborazione tra cantanti che saliranno sul palco per presentare i colleghi in quel momento in gara per ricevere lo stesso trattamento nella serata di giovedì.

Un modo per sottolineare come la musica debba unire gli artisti e che il Festival della Canzone Italiana deve essere percepito come una festa nella quale a vincere è l’arte e le emozioni.

Ecco la scaletta della seconda serata di Sanremo 2024 e gli artisti estratti a sorte per presentarli:

Fred de Palma -presentato da Ghali

Renga e Nek -presentati da La Sad

Alfa presentato da Mr. Rain

Dargen d’Amico presentato da Diodato

Il Volo presentati da Rose Villain

Gazzelle presentato dai bnqr44

Emma presentata da I Santi Francesi

Mahmood presentato da Alessandra Amoroso

Big Mama presentata da Il Tre

The Kolors presentati da Angelina Mango

Geolier presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè presentata da Sangiovanni

Annalisa presentata da Maninni

Irama presentato dai Ricchi e Poveri

Clara presentata dai Negramaro