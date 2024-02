San Cataldo, “riaprire il Marconi”: interrogazione dei consiglieri del Centro destra

“È arrivato il momento di affrontare seriamente il tema della riapertura del cineteatro Marconi, ormai da troppo tempo chiuso e in potenziale stato di abbandono. Chiediamo risposte sulle scelte e sulle modalità di gestione, a maggior ragione del fatto che sono in arrivo fondi per la sua ristrutturazione, principalmente per gli impianti elettrici, non conosciamo ancora le idee dell’amministrazione, questa è l’occasione di conoscerle in consiglio comunale”.

E’ questa la sintesi dell’interrogazione consiliare presentata dai rapppresentanti del Centro Destra del Comune di Caltanissetta.

Una richiesta che, adesso, dopo tanto fiato sprecato, arriva in forma ufficiale e scritta.

In dettaglio Vincenzo Naro, Rosario Sorce, Bartolo Mangione, Rosario Aprile e Salvatore Pirrello chiedono:

– Se l’amministrazione ha maturato una scelta sulla formula e la modalità di gestione;

– Quando ritiene di intraprendere l’iter per la gestione (esternalizzata, comunale, mista);

– Considerata la possibilità di arrivo di somme regionali per la manutenzione, se ritiene di affidarne la gestione prima di eventuali lavori di riparazioni, ristrutturazioni e riqualificazioni;

– Se ha avuto modo di confrontarsi con le realtà locali del mondo culturale, teatrale, delle maestranze ed esperti del settore, e se ha ricevuto proposte ufficiali in merito;

– Se prevede di stanziare già dal prossimo bilancio somme comunali relative alla gestione/compartecipazione e a piccole manutenzioni;

– Se è stata risolta l’annosa vicenda delle fatture di energia elettrica non dovute;

– Quali sono le maggiori criticità che necessitano di manutenzione.