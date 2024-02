Real Maestranza, Antonio Diforti eletto portabandiera della categoria Idraulici – Lattonieri per l’anno 2024

Sarà Antonio Diforti il portabandiera della categoria Idraulici – Lattonieri per l’anno 2024 preceduto dall’alabardiere Mirko Papagni e portabaldacchino sarà Francesco Mule’ (Alfiere Maggiore uscente)

La categoria si è riunita nei locali della Chiesa Regina Pacis anche per il rinnovo del direttivo della categoria, erano presenti 20 soci su 30 e insieme alla guida spirituale Don Enzo Genova, per acclamazione hanno riconfermato come presidente Angelo Palermo insieme al direttivo per i prossimi tre anni.

Il Vice presidente sarà Giuseppe Mangione (capitano uscente), Segretario Domenico Cardillo, consiglieri per l’assemblea dell’Ass. Real Maestranza Paolo Iannello e Michele Ragusa.

Angelo Palermo

La riunione si è conclusa con l’intervento presidente Angelo Palermo che ha ringraziato tutta la categoria dando appuntamento a sabato 24 febbraio 2024 alle ore 17,30 in cattedrale per il Sabatino del Capitano dove ci sarà il cambio di portabandiera e alabardieri di tutte le categorie della Real Maestranza