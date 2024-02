Peppe Di Cristina (PD): “L’autonomia differenziata aumenterà il divario tra Nord e Sud”

Riceviamo e pubblichiamo nota del componente della segreteria nazionale del Pd Peppe Di Cristina in merito alla questione legata all’autonomia differenziata.

“L’autonomia differenziata voluta dalla Lega e sostenuta dalla Meloni rischia di distruggere il sistema sanitario e della pubblica Istruzione nel mezzogiorno a conforto di questa riflessione drammatica abbiamo i recenti dati dello Svimez e della Gimbe. Solo in campo sanitario infatti basti guardare che: nel 2021, la mobilità sanitaria tra le regioni italiane ha raggiunto un valore di € 4,25 miliardi, un aumento significativo rispetto al 2020 (€ 3,33 miliardi).

Tuttavia, ci sono differenze significative tra le regioni del Nord e quelle del Sud in termini di flusso di pazienti. Le regioni dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che hanno maggiori autonomie in materia sanitaria, attraggono il 93,3% dei pazienti provenienti da altre regioni, mentre il 76,9% dei pazienti che si spostano da una regione all’altra proviene in particolare dalla Calabria, Campania, Sicilia.

Questo fenomeno riflette le grandi disuguaglianze nell’offerta di servizi sanitari tra le diverse regioni e soprattutto tra Nord e Sud del paese. La Fondazione GIMBE, ha già sostenuto che la mobilità sanitaria sia un problema con implicazioni sanitarie, sociali, etiche ed economiche, che evidenzia le profonde disuguaglianze nel diritto alla tutela della salute tra le regioni. L’autonomia differenziata, che aumenterà il divario tra Nord e Sud, potrebbe aggravare ulteriormente questa situazione.

Stessa cosa sarà per la qualità della pubblica istruzione che evidentemente verrà colpita drammaticamente nel mezzogiorno e in particolare in Sicilia e di questo abbiamo avuto qualche assaggio già col dimensionamento scolastico che ha colpito duramente anche la nostra provincia e città importanti come Gela”.

Nella nota è stato annunciato che lunedì si riunirà a Roma la direzione Nazionale del Partito Democratico a cui parteciperà anche il gelese Peppe Di Cristina.