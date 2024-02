Parrocchia San Ludovico Mussomeli assegnataria di premio. Concorso della Caritas diocesana

MUSSOMELI -. Importante traguardo raggiunto per la Parrocchia Madrice, in quanto destinataria del premio della Caritas di Caltanissetta a sostegno delle parrocchie della diocesi di Caltanissetta. La Caritas Diocesana, ancor prima della fine dell’estate, tra settembre ed ottobre dell’anno scorso, in riferimento al Piano di intervento parrocchiale aveva indetto un concorso, destinato appunto alle parrocchie. L’iniziativa prevedeva la redazione di un progetto da sviluppare nelle parrocchie a favore dei giovani. Il maestro Claudio Misuraca, sollecitato dall’Arciprete di Mussomeli Padre Achille Lomanto, ha elaborato un progetto dal titolo “In-canto”, destinato non solo ai giovanissimi, ma anche ai giovani e agli adulti, per un loro impegno sociale e culturale. Tra i 13 progetti presentati, quello della Parrocchia Madrice è stato selezionato insieme ad altri 5, anche se in origine ne erano previsti quattro. Da sottolineare che la commissione era formata da tre sacerdoti che non avevano presentato progetto parrocchiale e che gli stessi 13 progetti, successivamente sono stati sottoposti anche ad un altro direttore Caritas di un’ altra diocesi che ha confermato il risultato della commissione esaminatrice, senza conoscere a priori la classifica.” La soddisfazione , ha commentato Claudio Misuraca, continua ad essere tanta e adesso non ci resta che tradurre in realtà quanto proposto nel progetto”.