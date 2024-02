Mussomeli, “Suoni e strumenti musicali nella tradizione dei pastori “, incontro a palazzo Sgadari.

MUSSOMELI – Il “circolo dei pastori”, nell’ambito delle attività culturali, proposta dal socio Pippo Sorce e portata avanti dal rinnovato consiglio direttivo, promuove l’incontro “Suoni e strumenti musicali nella tradizione dei pastori “. L’incontro, inizialmente previsto nella sede del circolo in piazza Roma, considerato le numerose presenze si svolgerà presso il palazzo Sgadari sempre sabato 24 alle ore 18. Previsti i saluti del Presidente Domenico Messina e modererà i lavori Pippo Sorce Gli interventi saranno a cura del Prof. Giuseppe Giordano, etnomusicologo all’università Tor Vergata di Roma, il quale non è nuovo all’ambiente mussomelese per aver seguito e registrato i lamenti di Mussomeli in varie occasioni e i canti della tradizione natalizia. Farà seguito l’intervento del ricercatore indipendente Giorgio Maltese molto apprezzato nell’hinterland catanese e non solo il quale eseguirà un repertorio con vari strumenti (Zampogna, friscalettu, marranzano) della tradizione pastorale. Da sottolineare che Il circolo si rinnova promuovendo iniziative culturali alle quali faranno seguito iniziative a carattere ludico e non solo ma sempre nel segno della tradizione. Attualmente il circolo conta circa 70 iscritti.