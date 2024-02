Mussomeli, situazione normalizzata all’ “Hodierna”

MUSSOMELI – Nei giorni scorsi, esattamente il 1° febbraio tutte le classi che momentaneamente erano state dislocate in altri locali, a causa dei lavori che hanno interessato il secondo piano dell’edificio, sono rientrate nelle rispettive aule dove già da giorno 20 erano rientrati gli alunni del triennio CAT, ospitati nell’edificio dell’Istituto Comprensivo di via Pola. Sabato scorso l’I.I.S. G.B.Hodierna ha condiviso un momento di armoniosa convivialità per festeggiare il pieno superamento della nota situazione di emergenza dovuta alle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi al rientro dalle vacanze natalizie. La dirigenza, in una nota – ha ringraziato pubblicamente “tutto il personale della scuola, le famiglie, gli alunni, il sindaco Giuseppe Catania e la sua amministrazione, la Dirigente Alessandra Camerota dell’Istituto Comprensivo di Mussomeli e tutti coloro che si sono adoperati con spirito di solidarietà e appartenenza per aiutarci ad affrontare e risolvere tempestivamente il momento di difficoltà. Si riparte quindi con una nuova settimana ricca di attività e dinamicità: – nuove attrezzature laboratoriali azione PNRR per una scuola più innovativa, inclusiva e all’avanguardia; – inizio del PCTO presso la Banca d’Italia “Una settimana in filiale”; – Safer Internet Day; – didattica orientativa “La strada che ho scelto? STEM Prospettive future” con l’associazione Fidapa.”