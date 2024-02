Mussomeli, Circolo Pastori solidale con la protesta degli Agricoltori e Allevatori

MUSSOMELI – Il Circolo Pastori, storica realta’ agricola e apartitica di Mussomeli , di cui è presidente Domenico P. Messina, in una nota – fa propria la protesta degli agricoltori che con i loro trattori sfilano in forma estremamente pacifica lungo le strade della nostra amata Regione Sicilia e in tutte le altre Regioni d’Italia. Si associa agli Agricoltori che con la loro protesta combattono decenni di scelte non consone da parte della Comunità Europea, alle esigenze ed alle problematiche degli agricoltori stessi. Auspica che chi di dovere si appropri delle responsabilità affinchè si possa determinare un cambiamento sostanziale della politica agricola che dia una giusta collocazione socio-economica a tutti gli agricoltori che quotidianamente sono in prima linea per il sostentamento dei Popoli.