Musica, Diodato live nei teatri in autunno 2024: in Sicilia a Catania e Palermo

Musica: Diodato live nei teatri in autunno 2024 Roma, 5 feb. (LaPresse) – Alla vigilia della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Ti muovi’, Diodato annuncia un tour che si terrà questo autunno nei più prestigiosi teatri italiani: 16 appuntamenti live porteranno il cantautore nuovamente on stage per un viaggio musicale introspettivo e intenso. Un nuovo tour live che segue una tournée nei principali festival italiani nell’estate 2023 e dei live internazionali in Europa, in America e in Cina.

Il tour, prodotto da Magellano Concerti, partirà il 28 settembre da Grosseto (Teatro Moderno – Data zero), per poi proseguire il 1 ottobre a Bari (Teatro Petruzzelli), il 5 ottobre a Mestre (Teatro Toniolo), il 6 ottobre a Milano (Teatro Arcimboldi), il 9 ottobre a Roma (Auditorium Parco Della Musica), l’11 ottobre a Napoli (Teatro Augusteo), il 18 ottobre a Civitanova Marche (Teatro Rossini), il 19 ottobre a Pescara (Teatro Massimo), il 23 ottobre a Palermo (Teatro Golden), il 24 ottobre a Catania (Teatro Metropolitan), il 26 ottobre a Rende (Teatro Garden), il 29 ottobre a Firenze (Teatro Verdi), il 30 ottobre a Bologna (Europaditorium), il 14 novembre a Torino (Teatro Colosseo), il 16 novembre a Mantova (Teatro Sociale) e si concluderà il 17 novembre a Trento (Auditorium Santa Chiara).