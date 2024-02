Meteo, Ciclone Pulcinella porterà il maltempo a Carnevale

E’ confermato: dopo 20 giornate dominate dall’alta pressione subtropicale, arriva il ciclone Pulcinella con forte maltempo per tutto il Carnevale.

orenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ricorda con dovizia di particolari, tipica di un pignolo bibliotecario, che le ultime piogge significative in Italia sono state registrate tra il 17 ed il 20 gennaio. Da allora, la potenza di Zeus, l’anticiclone subtropicale disteso su gran parte dell’Europa meridionale, ha portato giornate primaverili con massime fino a 24-26 gradi in Piemonte e Valle d’Aosta (complici i venti di Foehn) e picchi di 25°C diffusi sulle Isole Maggiori.

In tutto questo contesto anticiclonico non sono mancate le nebbie in Val Padana e forti inversioni termiche, con periodi più caldi in montagna che in pianura: lo zero termico ha infatti raggiunto a più riprese la quota di 3500 metri, valore tipico di fine giugno. Ma tutto questo è quasi alle spalle, un ricordo sbiadito. Da giovedì grasso in poi, un ciclone, in avvicinamento dall’Atlantico, ci traghetterà verso una fase pienamente autunnale con tanta pioggia e vento.

Questo ciclone, prenderà un nome carnevalesco, “Pulcinella”, vista la coincidenza temporale della sua azione con il periodo dei coriandoli: inizierà a far sentire i propri effetti dal giovedì grasso e colpirà lo Stivale fino al martedì grasso. Insomma, la simpatica maschera napoletana Pulcinella, travestita da ciclone colpirà il nostro Paese con pioggia, vento e neve. Il vento principale sarà lo Scirocco quindi ci attendiamo temperature ancora miti, con la neve che cadrà solo sulle Alpi oltre i 1500 metri; sugli Appennini la neve sarà ancora un miraggio, purtroppo la pioggia cadrà anche sulle cime più alte. Prima di entrare sotto le spire di Pulcinella, però, vivremo ancora qualche ora di alta pressione: in particolare oggi prevediamo momenti soleggiati a carattere sparso in un contesto molto variabile.

Al centro-sud il sole accompagnerà la giornata con massime fino a 23 gradi in Sicilia, 20 gradi in Calabria, Sardegna e Puglia. Nella giornata di giovedì grasso inizieremo a sentire gli effetti dell’avvicinamento del ciclone: sono previste deboli piogge sul Nord-Ovest, in particolare dalla tarda serata, precedute però da un anticipo instabile pomeridiano in Liguria ed Alta Toscana. Il clou del peggioramento è previsto però venerdì e, soprattutto, nel weekend di Carnevale.

Fonte: askanews