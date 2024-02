“Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione questa mattina in Giunta Regionale, da parte del Governo Schifani, del punto all’ordine del giorno che prevede la nuova attivazione del corso di Laurea Magistrale in “Medicina e Chirurgia” ad indirizzo tecnologico a Caltanissetta”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Giuseppe Catania (FdI) deputato regionale all’Ars. Il deputato ha poi concluso sostenendo il concetto secondo cui “Potenziare l’offerta formativa e la ricerca è la strada maestra”.