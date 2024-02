Lavoro in ufficio: gli strumenti indispensabili per uno spazio operativo efficiente

L’ufficio ha nel tempo cambiato il proprio design e si è trasformato in base ai modelli e alle tendenze più contemporanee. Da qui, la nascita di open space dove si punta sul lavoro in team, di spazi di lavoro meno rigidi, più piacevoli e positivi, di ambienti in cui è possibile promuovere collaborazione e comunicazione e di nuovi spazi aperti e ispirati alla natura.

Parallelamente a questa evoluzione rispetto al classico modello di ufficio di una volta, anche la tecnologia sta correndo veloce e modifica drasticamente il modo di lavorare, anche introducendo nuove dotazioni innovative e d’avanguardia per le attività quotidiane. Nonostante ciò, esistono strumenti indispensabili per l’ufficio che, pur essendo “old school”, non passano mai di moda e continuano ad essere essenziali per avere uno spazio operativo efficiente e funzionale.

I 5 strumenti indispensabili per il lavoro in ufficio

Al giorno d’oggi ormai tutti i lavori da ufficio richiedono l’utilizzo di un computer. Per questo motivo, le periferiche rappresentano uno strumento indispensabile a cui proprio non si può fare a meno: mouse, monitor, tastiera, webcam, ecc. sono dispositivi hardware essenziali per poter essere 100% operativi in qualunque momento e senza rallentamenti o problemi di nessun tipo. Lo stesso discorso vale per stampanti (comprese le nuove stampanti 3D), scanner e fax,indispensabili per portare avanti le attività quotidiane di scansione, copia, stampa e invio di documenti professionali cartacei e digitali che, in molti settori, sono cruciali per una corretta gestione del business.

C’è poi uno strumento da ufficio che, seppur molto sottovalutato in questa epoca digitale, è ancora presente praticamente su ogni scrivania: stiamo parlando della calcolatrice (​​da tavolo, tascabile, scrivente, scientifica o grafica). Un accessorio utile e intuitivo che, ancora oggi, permette di risparmiare tempo.

Per la massima tutela dei clienti, poi, anche i tradizionali strumenti per la distruzione dei documenti restano all’interno degli uffici come mezzo rapido e funzionale per eliminare fogli di carta anche in grandi volumi, mentre per l’organizzazione di fascicoli e schede i lavoratori continuano a prediligere e utilizzare rilegatrici, dorsi e copertine.

Strumenti innovativi e d’avanguardia per il lavoro in ufficio

Tecnologia e digitalizzazione hanno portato incredibili cambiamenti nel mondo del lavoro e, di conseguenza, hanno introdotto nuovi strumenti per l’ufficio.

Uno dei più interessanti e ormai di uso quotidiano in ogni ufficio è il Cloud Storage, uno spazio online dove archiviare grandi quantitativi di dati che diventano accessibili in qualunque momento e a qualsiasi distanza, quindi anche fuori ufficio. Altra novità sono i nuovi sistemi di videoconferenza per riunioni e meeting virtuali, proliferati soprattutto a causa del boom dello smart working e della conseguente necessità di interagire in tempo reale anche da remoto. Infine, assolutamente recente come nuovo strumento per il lavoro in ufficio è l’intelligenza artificiale, esplosa nel 2023 e che nel 2024 sarà implementata in numerosissime applicazioni professionali e diventerà un vero e proprio nuovo assistente virtuale, pronto ad aiutare in numerose mansioni e a portata di mano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.