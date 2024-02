Il Carnevale di Misterbianco a Venezia: i suoi costumi sul palco di Piazza San Marco

Il Carnevale di Misterbianco diventa protagonista al Carnevale di Venezia, in occasione della giornata dedicata ai “Carnevali delle tradizioni” e alle maschere antropologiche d’Italia.

I Costumi più belli di Sicilia sono oggi andati in scena sul palco di piazza San Marco in rappresentanza della Sicilia, accanto alle maschere tradizionali di altre sette Regioni italiane selezionate dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. In missione a Venezia, ospiti di uno dei carnevali più importanti al mondo, i figuranti misterbianchesi accompagnati dal sindaco Marco Corsaro.

«Stiamo dimostrando – ha affermato il sindaco – come il Carnevale di Misterbianco possa stare stabilmente fra i primi d’Italia, grazie all’originalità assoluta dei nostri costumi e alla ricchezza della nostra tradizione artigianale presentata a un pubblico internazionale, quello della Serenissima, uno dei Carnevali più importanti il mondo.

La nostra città mette finalmente in campo una strategia di promozione del brand che guarda al di fuori del contesto locale. Nei giorni scorsi siamo stati alla Bit di Milano, oggi in piazza San Marco a Venezia: il Carnevale di Misterbianco sale così alla ribalta nazionale, la sua unicità è sempre più un patrimonio conosciuto e condiviso fuori dai nostri confini – conclude il sindaco Corsaro – e questo porterà a nuove occasioni di sviluppo, turismo e lavoro sul territorio».