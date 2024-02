I funerali del prof. Francesco Raimondo: in Chiesa Madre l’ultimo saluto per la famiglia, i colleghi e gli studenti

SAN CATALDO. Si svolgeranno oggi, 22 febbraio, giovedì, alle 15,30 nella Chiesa Madre i funerali di Francesco Raimondo Mauro, il docente di scuola superiore deceduto a seguito di un malore accusato nella propria abitazione dove viveva assieme alla moglie e ai figli.

In queste ore in tanti si sono stretti attorno ai familiari del docente che insegnava Chimica e Scienze all’Istituto di istruzione scolastica superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta. Una scomparsa, quella del docente nisseno, che ha lasciato un vuoto profondo e un gran dolore in quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato. Tanti i colleghi che saranno presenti nella Chiesa Madre per dargli l’ultimo saluto. Con loro anche numerosi alunni che in questi anni scolastici hanno avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare il docente sul piano empatico e della professionalità.