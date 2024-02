Eccellenza. Neri salva la Nissa in zona “Cesarini” con un gol da centravanti vero: pari 1-1 con il Don Carlo Misilmeri

E’ finita in parità la sfida tra il Don Carlo Misilmeri e la Nissa, ma se c’era da dimostrare che il campionato è più aperto e vivo che mai, la gara con il Don Carlo Misilmeri l’ha dimostrato!

La Nissa ha disputato una partita nella quale è stata poco lucida. Anticipata su quasi ogni pallone, i giocatori di casa hanno vinto tantissimi duelli a centrocampo e anche in attacco, nonostante Terranova avesse schierato contemporaneamente dal primo minuto Agudiak, Gueye, Semenzin e Galfano, la Nissa ha prodotto veramente poco.

La partita già nel primo tempo ha fatto registrare le prime avvisaglie non proprio favorevoli ai biancoscudati. Il Don Carlo è sembrato più in palla, più reattivo, più voglioso, più in grado di manovrare senza scoprirsi troppo. La Nissa, non solo non è stata in grado di pungere e di rendersi pericolosa, ma ha corso qualche rischio che solo l’imprecisione di Pavisich e Cerniglia ha permesso di non trasformare in gol. La Nissa s’è vista solo nell’ultimo quarto del primo tempo ma senza che facesse registrare occasionissime da segnalare nel taccuino.

I padroni di casa con un Ricciulli scatenato e con un La Vardera ispirato hanno pertanto controllato una Nissa che nel primo tempo ha fatto poco. Nella ripresa ci si aspettava un calo dei padroni di casa, e invece i ragazzi di Tommaso Napoli non solo sono ripartiti con veemenza, ma dopo tre occasioni sotto porta sono passati in vantaggio con Pavisich: l’ex centravanti dell’Akragas è stato tempista al centro dell’area nel riuscire ad impattare di testa l’assist aereo di Ricciulli portando in vantaggio il Don Carlo Misilmeri.

La Nissa ha cercato la reazione ma ha trovato di fronte un Don Carlo Misilmeri ben schierato che non ha concesso che qualche conclusione dalla distanza; un contropiede di Gueye e Semenzin è stato vanificato in extremis. Nel finale, con la Nissa in avanti alla ricerca del pari, è stato Neri, che di professione fa il difensore centrale a segnare la rete del pari per la squadra di Terranova, ma lo ha fatto con l’autorità e la personalità del centravanti meritandosi alla fine i complimenti dei suoi compagni e del mister.

Anche perchè la Pro Favara ha piegato il Fulgatore 1-0 portandosi pertanto a – 4. Nulla di compromesso, ci mancherebbe, ma oggi la Nissa non è sembrata in una delle sue giornate migliori, e in questo campionato gli avversari, neanche quelli di bassa classifica, fanno sconti.