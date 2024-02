Un disabile e’ stato aggredito e spinto per terra da un automobilista che aveva rimproverato per avere posteggiato in doppia fila impedendogli il parcheggio.

E’ accaduto nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento . L’uomo è rimasto ferito alla schiena ed e’ stato soccorso e medicato in ospedale. L’aggressore, subito dopo, ha puro insultato una vigilessa che era intervenuta per identificarlo e multarlo e si e’ rifiutato di consegnare i documenti dandosi alla fuga.