Di Cristina (PD): “Piano Mattei sembra in linea con la tendenza delle destre di tagliare i fondi di coesione e ridimensionare investimenti destinati al sud”

CALTANISSETTA. “Il piano Mattei presentato dal Governo Meloni sembra ignorare completamente le reali necessità e potenzialità del sud, escludendo territori come Gela e non offrendo una prospettiva di sviluppo sostenibile e inclusivo”. Lo afferma Peppe Di Cristina, componente della segreteria nazionale del PD.

“Inoltre – prosegue- il piano sembra essere in linea con una tendenza delle destre di tagliare i fondi di coesione e ridimensionare gli investimenti destinati al sud. Questo comportamento rappresenta un’ulteriore offesa alle regioni meridionali, che necessitano di un sostegno concreto per superare le difficoltà socio-economiche che le affliggono da decenni”.

Secondo Di Cristina: “È necessario adottare una visione più lungimirante e strategica per rilanciare il sud del Paese, investendo in infrastrutture, ricerca e sviluppo, formazione e creazione di nuove opportunità lavorative. Solo attraverso un approccio inclusivo sarà possibile promuovere una vera rinascita delle regioni meridionali e ridurre le disuguaglianze territoriali che in Italia sono diventate gigantesche. Ma la Verità è che le destre non hanno una visione di mezzogiorno basta ricordare che alle politiche hanno candidato la Brambilla e la Craxi.