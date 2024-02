Campofranco. S’è insediato al Comune l’esperto PNRR

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco cha comunicato l’insediamento dell’Ing. Paolo Ferlisi, selezionato come esperto PNRR a seguito dell’avviso dedicato previsto dalla politica di coesione dell’Unione Europea. L’Ing. Ferlisi, laureato in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Palermo, nonostante la giovane età, ha maturato esperienza nel settore dell’ingegneria civile, ambientale e industriale, abilitandosi anche come Dottore agronomo e forestale. In particolare, ha lavorato a progetti di infrastrutture, edilizia pubblica e sviluppo territoriale.

Nella sua nuova veste di esperto PNRR, l’Ing. Ferlisi supporterà il Comune di Campofranco nella progettazione e realizzazione di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Sono lieto di accogliere l’Ing. Ferlisi nel nostro Comune – dichiara il Sindaco, Rosario Nuara -. La sua passione e competenza saranno preziose per la realizzazione dei progetti PNRR, che rappresentano una grande opportunità per il nostro territorio”.