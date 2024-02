Campofranco, i 102 anni di zia Carmelina Lipari: mangia un po’ di tutto e sconosce le medicine

CAMPOFRANCO –(Da Vincenzo Nicastro) – Ieri, ha compiuto 102 anni e non sembrano tanti per la zia Carmelina Lipari in Taibi. Risponde a tutte le domande in maniera chiara, adeguata, sorridente e talvolta con un pizzico di saggia ironia. Ricorda ancora le canzoni del passato recente e della sua gioventù. Dice di sentirsi in buona salute e mangia, prevalentemente da sola, un po’ di tutto. Non assume alcuna medicina, tiene a precisare. Me lo conferma la sorella Ersilia che le fa compagnia sempre, giorno e notte. Da parte mia, posso dire che mi ha riconosciuto subito dopo averle ricordato i nomi dei miei genitori: “Si Ginu, ‘u professuri”. Tanti tanti auguri e un arrivederci al prossimo anno. ( anche IL VIDEO DEL CENTENARIO)