Caltanissetta, strade dissestate: gravi ferite per anziano. Il Comune condannato a risarcire 20mila euro

Ancora un ennesimo episodio di sinistro per insidia stradale costringe il Comune di Caltanissetta a mettere mani al portafogli per risarcire un uomo di 71 anni che, il 13 luglio 2018, nel percorrere l’arteria stradale che collega Santa Caterina con via Santo Spirito (contrada La Spia), nell’impattare con un manto stradale a tratti mancante e in parte completamente dissestato, cadeva per terra riportando gravi fratture all’arto inferiore.

Ritenuto responsabile della causazione dell’evento, dopo un lungo contenzioso, l’ente locale chiamato in causa, con sentenza pronunciata dalla sezione civile del Tribunale di Caltanissetta il 06 febbraio scorso, è stato condannato al pagamento di un risarcimento danni di circa 20.000,00 da rifondere alla vittima del sinistro per il grave danno subito.

Pienamente soddisfatto il legale che ha assistito la vittima, l’avvocato Eleonora Giacchi, che nel commentare la sentenza ha espresso il proprio personale apprezzamento ritenendo pienamente soddisfatti gli interessi del proprio assistito.