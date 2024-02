Caltanissetta, per FuturaLab la sfida è attrarre giovani imprenditori e professionisti: venerdì il nuovo incontro

Il movimento politico “Futura” di Caltanissetta organizza il quinto incontro del ciclo “FuturaLab”, il prossimo Venerdì 16 febbraio alle ore 16.30, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta, il cui titolo è: “La sfida per la ripartenza – fare sistema per attrarre giovani imprenditori e professionisti”.

In questa fase pre-elettorale, “Futura” sta elaborando un programma condiviso e partecipato dai cittadini nisseni, consapevoli che la ripresa economica nel nostro territorio è diventata la priorità della nostra azione politica. Gli incontri finora svolti, molto partecipati soprattutto da tanti validi giovani nisseni, hanno evidenziato che alla politica viene chiesta una visione complessiva che integri la valorizzazione delle risorse con i servizi nel territorio, al fine di sostenere gli imprenditori attivi e per attrarne di nuovi, per offrire opportunità ai professionisti ed ai tecnici dei vari ambiti interessati, per dare opportunità di ritorno ai tanti giovani che spendono le loro competenze altrove, per generare ottimismo e positività nella popolazione e per generare lavoro ed occupazione.

Con i cittadini con i quali ci siamo incontrati, abbiamo maturato la consapevolezza che lo sviluppo economico deve essere sostenuto da una parallela crescita culturale che deve provocare un cambiamento di mentalità, perché lo sviluppo che pensiamo deve essere solidale, integrato con i territori vicini ed omogenei, sostenibile e rispettoso delle naturali vocazioni del nostro territorio.

Durante l’incontro che sarà introdotto da Giorgia Moscarelli dirigente dell’associazione Futura e moderato dal notaio Giuseppe Pilato, ci confronteremo con alcuni interlocutori di alto profilo politico, quali il prof. Leoluca Orlando, già sindaco di Palermo e presidente dell’Anci Sicilia, Emiliano Abramo e Tonino Solarino presidente e segretario di Demos Sicilia, ed il prof. Maurizio Caserta, economista dell’Università di Catania e consigliere comunale del PD, con i quali da tempo il movimento “Futura” si confronta per dare al progetto politico che parte da Caltanissetta un respiro regionale. Ci confronteremo anche con alcuni sindaci, imprenditori, rappresentanti della Scuola e della formazione professionale della provincia di Caltanissetta, per condividere una sfida difficile e gravosa che va affrontata creando sistemi di relazione virtuosa.

Sono previsti gli interventi di Angela Amico, formatrice; Marco Asarisi, imprenditore; Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro; Gianfranco Cammarata del Collettivo Letizia; Rosario Carapezza, sindaco di Resuttano; Giuseppe Ippolito sindaco di Santa Caterina; Salvatore Messana, già sindaco di Caltanissetta e membro EMA; Salvatore Noto, sindaco di Marianopoli ; Stefano Parisi, presidente nazionale CAF Acli ; Maria Grazia Pignataro dell’associazione “Governo di Lei”; Lucia Termini, Imprenditrice; Salvatore Vizzini, Dirigente scolastico.

Come nei precedenti incontri del ciclo di FuturaLab, sono previsti interventi dal pubblico, e le conclusioni saranno di Paola Sanfilippo, portavoce dell’associazione “Futura – costruiamo insieme la città”.

