Caltanissetta, l’ITET Rapisardi Da Vinci accreditato per l’Erasmus KA120

L’ITET “Rapisardi Da Vinci” inaugura in questi giorni una nuova, entusiasmante stagione nel proprio processo di internazionalizzazione: si tratta dell’Accreditamento Erasmus KA120 Settore Scuola valido fino al 2027.

L’assegnazione di un Accreditamento Erasmus è la conferma che l’Istituto nisseno, diretto da Santa Iacuzzo, ha messo a punto un ambizioso piano per realizzare attività di mobilità di qualità elevata nel quadro di un’iniziativa ampia di sviluppo della propria organizzazione e nel rispetto di priorità quali: Inclusione e diversità; Sostenibilità ambientale e responsabilità; Educazione digitale; Partecipazione attiva nella rete delle organizzazioni Erasmus+.

Gli obiettivi che – tra gli altri – l’ITET si propone di raggiungere, in sinergia con tutto il corpo docente e grazie al proprio piano di Accreditamento, sono il potenziamento delle competenze linguistiche intese come strumento privilegiato di comunicazione, cooperazione ed espressione creativa, lo sviluppo delle competenze di Educazione civica in un’ottica di cittadinanza europea e globale e l’arricchimento professionale dei docenti e dello staff di Dirigenza.

Tali obiettivi verranno raggiunti grazie all’organizzazione di mobilità all’estero per gli studenti (mobilità di gruppo, a breve termine e lunghe) e per lo staff (job shadowing e corsi di formazione all’estero).

L’Istituto e le famiglie degli studenti hanno già aperto le porte di “casa” all’Europa ospitando tre studenti provenienti dall’IES PABLO DIEZ di Bonar (Spagna) in una mobilità lunga di trenta giorni e, dal 19 al 23 febbraio, verranno ospitati anche il Dirigente dell’Istituto spagnolo Augusto Mates, la docente di lingua inglese Marta Sànchez ed un gruppo di otto studenti in mobilità breve di gruppo.

“Arricchire la vita … Aprire la mente!” è lo slogan Erasmus, ma uno slogan rimane tale fino a quando non prende vita e si trasforma in esperienze, scambi ed incontri. Studenti, docenti e Dirigente dell’ITET “Rapisardi da Vinci” sono pronti ad affrontare questa nuova sfida con propositività ed ottimismo nella consapevolezza che mettersi in gioco, uscire dalla propria “comfort zone” è l’unico modo per crescere ed evolversi.