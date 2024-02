Caltanissetta, il Prefetto Chiara Armenia incontra il Console Generale del Marocco Samira Bellali

Il Prefetto Chiara Armenia ha ricevuto al Palazzo del Governo di Caltanissetta il Console Generale del Marocco a Palermo, Signora Samira Bellali.

Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di assoluta cordialità, sono state approfondite diverse tematiche di interesse comune e si è discusso della possibilità di organizzare in futuro iniziative culturali congiunte per accrescere l’integrazione della comunità marocchina presente nel territorio in maniera nutrita.

La comunità marocchina, infatti, è tra le prime ad essersi stanziata sul territorio e ormai da decenni convive pacificamente e in maniera stabile con la cittadinanza nissena.

A conclusione della visita, il Prefetto ha ringraziato la Signora Console per l’attenzione che ha voluto riservare alla Prefettura di Caltanissetta.