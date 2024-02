Caltanissetta, Foibe. Il ricordo di Luigi Bruno e Giovanni Palatucci: la Questura incontra gli studenti

Caltanissetta: “Insieme per una Giornata commemorativa in ricordo di Luigi Bruno e Giovanni Palatucci”.

Alcuni momenti della manifestazione svoltasi all’interno dell’Aula Magna della Scuola Rosso di San Secondo dove il Questore ha ricordato l’estremo sacrificio dei due poliziotti, testimonianza di esempio per le giovani generazioni.

Gli alunni della scuola media hanno letto dei brani dedicati al ricordo della shoah e delle vittime delle foibe, quelli e della scuola primaria “Lombardo Radice” hanno, invece, intonando canti ebraici.