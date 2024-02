Acquaviva, Targa e torta per i 100 anni di zì Totò Ingrao e messa di ringraziamento

ACQUAVIVA PLATANI – Un fausto giorno per il nonnino Salvatore Ingrao per il raggiungimento del traguardo dei 100 anni, ospite di Casa Protetta S. Pio che lo ha festeggiato con una messa di ringraziamento, celebrata dall’Arciprete Padre Vincenzo Valenza, presenti familiari, amici ed autorità. “E’ stato un compleanno speciale – hanno commentato i dirigenti di Casa Protetta – zio Totó Ingrao ha compiuto 100 anni e nel pomeriggio di ieri abbiamo non solo festeggiato un traguardo tanto importante ma anche la famiglia amorevole e unita che lui ha creato.Un grazie di cuore va a tutta l’amministrazione comunale e al Sindaco Salvatore Caruso”. Al centenario è stata consegnata una targa ricordo, allietato da musica e balli e con l’assaggio dell’immanca