17enne investì pedone, chiesto processo per omicidio stradale: imputato era su scooter, udienza dal gup per i minorenni

La Procura per i minorenni di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale del giovane, all’epoca dei fatti 17enne, che a bordo di uno scooter Honda Sh 125, il 13 aprile 2023, ha investito in corso Indipendenza, il 54enne Agatino Clemente, che stava attraversando la strada a ridosso delle strisce pedonali. L’uomo mori nella notte nell’ospedale San Marco per i postumi di politraumi riportati.

Il gup ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 12 giugno. Lo rende noto lo studio Studio3A-Valore che, con l’avvocato Laura Milazzo Sanfilippo, assiste la mamma e i tre fratelli della vittima, con il consulente personale Giuseppe Nocita.

Nei procedimenti davanti i giudici del Tribunale per i minorenni non è consentita la costituzione di parte civile. “Per la famiglia Clemente – si sottolinea nella nota – quello stabilito dalle indagini preliminari è un punto fermo fondamentale, non solo in sede penale, perché adesso, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio, si confida che possa anche sbloccarsi l’iter risarcitorio seguito da Studio3A con la compagnia di assicurazione del motociclo”