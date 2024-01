Sicilia, Schifani: “Con elezioni centrodestra compatto”

“I momenti elettorali determinano fisiologicamente fibrillazioni. Alle Europee si corre con il proporzionale, ogni partito va con le proprie liste, quindi non determinano grossi scossoni per il territorio. Discorso diverso per le provinciali in cui si vota con il maggioritario, un sistema che aggrega, fa squadra, quindi non accentua le differenze interne e non crea frizioni. E la forza del centrodestra e’ da sempre la compattezza.

Ecco perche’ sono estremamente sereno, non vedo fibrillazioni al di la’ di quelle nazionali che nel giro 48 ore si spegneranno”. Cosi’ il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani incontrando la stampa a Palazzo d’Orle’ans per presentare il bilancio del primo anno di governo.