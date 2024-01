Sicilia, sanità “bloccata”. Schifani: “Entro fine mese la nomina dei manager”

“Ci troviamo alla vigilia della nomina dei direttori Generali: si tratta di scelte che verranno adottate entro il 31 gennaio perché è un obbligo normativo. In precedenza non erano pronti gli elenchi dei direttori amministrativi e sanitari ma adesso è tutto pronto, non ci saranno altre proroghe e il governo individuerà i nuovi direttori Generali entro fine mese. Dobbiamo dare serenità alla sanità anche con l’insediamento di nuovi dg che abbiano una programmazione triennale”.

Così il governatore siciliano, Renato Schifani ,nel corso di un convegno sulla sanità all’Ars