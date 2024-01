Sicilia. Piano regionale dimensionamento scolastico. Peppe Di Cristina (PD): “Il Governo delle destre non ha idea di scuola pubblica”

CALTANISSETTA. “Come avevamo previsto e anticipato il dimensionamento rappresenta per il sud in generale e la Sicilia in particolare una vera tragedia, che andrà a colpire la qualità dello studio, soprattutto per i territori svantaggiati e per gli studenti più fragili”. Così Peppe Di Cristina, componente della direzione nazionale del PD.

“Ci sembra una cura blanda – ha aggiunto- quella del governo regionale che ha solo rinviato l’agonia, il tema infatti non è rinviare il dimensionamento ma metterlo in discussione avviando una grande vertenza col governo nazionale.

In Sicilia infatti Dopo le proteste politiche in particolare del Partito Democratico e dei Sindacati, slitterà di un anno la chiusura di 75 istituti scolastici in tutta l’Isola,la Sicilia resta una delle regioni maggiormente penalizzate a livello nazionale. Questo il principale dato emerso al termine della conferenza regionale che ha rimandato di un anno i provvedimenti e ridotto il numero delle scuole, alle quali, dal 2025/2026 si aggiungeranno comunque ulteriori 23 istituti.

In ogni caso – ha concluso – è solo una ghigliottina rinviata e comunque sia Gela che Caltanissetta da quest’anno vedranno istituti storici sparire, attraverso accorpamenti che di fatto sono solo l’antipasto di quello che succederà il prossimo anno. Un prova provata di come il Governo nazionale delle destre non abbia un idea di scuola pubblica e di come il governo regionale dimostri tutta sua debolezza”.