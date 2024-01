San Cataldo. Attivo lo Sportello di Ascolto presso il Palazzo Municipale

SAN CATALDO. L’ Associazione di Promozione Sociale “ Noi per la salute “ Tina Anselmi grazie al Protocollo di Intesa stpulato con l’Amministrazione Comunale di San Cataldo nella persona del Sindaco Avv. Gioacchino Comparato ha svolto nel 2023 attività di sportello di ascolto presso il Palazzo Municipale.

Riteniamo doveroso comunicare alla cittadinanza che , in seguito a segnalazioni di mancato rispetto dei tempi di attesa per prestazioni sanitarie non erogate nel rispetto delle normative vigenti, abbiamo inoltrato 6 reclami all’ASP e 1 richiesta di rimborso in seguito a un sollecito senza risposta.

Di queste 6 prestazioni 1 è stata anticipata nei tempi previsti. Nel caso dello sportello di San Cataldo le prestazioni richieste e per le quali si è presentato reclamo sono 4 ecocolordoppler , 1 visita cardiologia e stiamo seguendo un caso di fornitura di presidi per un paziente.

L’attività di sportello anche nel 2024 verrà assicurato dai nostri volontari al 2° piano stanza n° 1 del Palazzo Municipale ogni Martedì dalle 9,30 alle 12,30. Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi al 0934-584206 e ai Servizi Sociali del Comune di San Cataldo.

Lo Sportello di Ascolto, tramite un front – office, consente di conoscere e migliorare l’offerta sanitaria, evitare le liste d’attesa, mancate risposte, risposte inadeguate, e anche diffondere servizi poco conosciuti o poco utilizzati che potrebbero migliorare la vita delle persone attraverso azioni di supporto e sostegno di informazione, orientamento, formazione, prevenzione e consulenza.