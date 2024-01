San Cataldo: Aldo Mucci (SGS Scuola): “Nessuno sciopero, garantiremo i pasti ai bambini nelle mense delle scuole”

SAN CATALDO. Con la elaborazione del nuovo bando comunale relativo al servizio mensa delle scuole di San Cataldo, il Sindaco Gioacchino Comparato, ha voluto “ribaltare” quelle che erano le “regole” delle ditte che in passato hanno “sfruttato” i lavoratori addette alle mense. La realtà di quegli anni, evidenziava drammaticamente le ore da prestare (1,30 – 2,00) al massimo. Lo ha sottolineato Aldo Mucci di SGS Scuola.

“Con il nuovo bando, con la nostra continua presenza sindacale – in fase di elaborazione – abbiamo ottenuto i contratti con la nuova Azienda – INNOVA – pari a 3 ore giornaliere per tutte le lavoratrici. Il tutto nel rispetto dei contratti sottoscritti dalle O.S firmatarie del CCNL di categoria.

Come organizzazione sindacale – prosegue in una nota- abbiamo più volte dialogato con l’amministrazione comunale, non ultimo con l’Assessore al ramo Salvatore Citrano , senza per questo dovere additare responsabilità gestionali al Comune che non ha nulla a che vedere con i CCNL sottoscritti da altre O.S. Come organizzazione sindacale non chiederemo all’amministrazione Comparato, ne alla INNOVA SPA di applicare a tutti i lavoratori 40 ore settimanali, non rientra in questa categoria contrattuale.

Sarebbe come prendere per i “fondelli” i lavoratori e chiedere la Luna. Come SGS riteniamo che bisogna parlare ai lavoratori in modo chiaro evitando false speranze anche a costo di perdere qualche adesione sindacale. Sul CCNL SGS sta avviando interlocuzioni con il Ministero del Lavoro al fine di ridiscute le norme che affliggono questa categoria di lavoratori. Sono ragionamenti e incontri programmati a Roma, non certo sotto il Comune di San Cataldo. Per questi motivi SGS non proclamerà alcuno sciopero. I lavoratori iscritti a questa organizzazione sindacale garantiranno i pasti ai bambini delle scuole di San Cataldo conclude Graziella Anzalone coordinatrice lavoratori addetti alle mense”.