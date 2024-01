Rdc: 90 ‘furbetti’ scovati in Sicilia, tra loro anche spacciatori condannati

I finanzieri della Compagnia di Caltagirone hanno scoperto che 90 persone percepivano illegittimamente il reddito di cittadinanza e hanno segnalato alla procura le irregolarita’ rilevate e le falsita’ attestate nelle richieste rall’Inps. Tra loro numerosi cittadini di origine extracomunitaria che non avrebbero maturato il periodo di residenza minima nel territorio nazionale pari a 10 anni.

Tra i percettori anche lavoratori in nero. In alcuni casi e’ stato inoltre accertato che le somme sarebbero andate a condannati per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel complesso sono state erogate somme per 734.865 euro a chi non aveva diritto ed e’ stato evitato l’ulteriore esborso di 519.647 euro. I percettori sono stati segnalati all’Inps per la revoca del contributo e per il recupero delle somme gia’ erogate.