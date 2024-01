Ragazzo ventenne siciliano scomparso in Germania, avviate le ricerche

Da tre giorni amici e familiari di Federico Lo Savio vivono nell’angoscia per la scomparsa del ragazzo in Germania mentre era in vacanza con alcuni amici. L’ultimo contatto con i compagni di viaggio è stato il primo dell’anno nella zona dell’aeroporto di Francoforte. Federico Lo Savio sarebbe dovuto tornare in Sicilia, ad Alia, un comune della provincia di Palermo.A lanciare l’allarme sono stati proprio i familiari, avvisati dagli amici che non hanno più visto il 20enne. Amici e parenti hanno tentato invano di contattarlo al telefono prima di denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine. Il comune di Alia nella sua pagina istituzionale su Facebook ha lanciato un appello con la foto del giovane chiedendo a chiunque lo incontrasse di contattare le autorità locali.Al tam-tam sui social si sono subito aggiunti il cugino Nino Giunta, autotrasportatore che dalla sua pagina social si è rivolto ai colleghi che viaggiano fra Italia e Germania.

“Per favore questo appello è rivolto a tutti i miei amici e colleghi trasportatori residenti o pendolari in Germania – scrive – E’ scomparso mio cugino Federico Lo Savio, zona aeroporto di Francoforte, ha 20 anni ed è di Alia in provincia di Palermo. Si trova in Germania per le vacanze, di lui non si hanno più notizie. Aiutateci a ritrovarlo. Condividete più possibile, per chi lo vedesse. Rivolgetevi subito alla polizia”.”Chiediamo di diffondere questo messaggio di aiuto a quante più persone possibili, mio cugino si chiama Federico è un ragazzo di Alia – scrive sui social Giada Siragusa – Ha 20 anni ed è scomparso da Francoforte, dove si trovava in viaggio con degli amici. Doveva prendere l’aereo per tornare in Italia ma non l’ha mai preso, non risponde al telefono. Se qualcuno riesce ad avere notizie contattate subito me e le autorità competenti. Federico ti vogliamo tutti bene, facci almeno sapere che stai bene”.