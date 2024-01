Prima Categoria. Il Serradifalco Calcio smentisce voci di possibile esonero del suo tecnico Carmelo Giordano

Nelle ultime ore sono circolate voci circa il possibile esonero del tecnico del Serradifalco Calcio, Carmelo Giordano. La società del Serradifalco Calcio, tuttavia, ha inteso da subito fare chiarezza e prendere posizione precisa sulla vicenda.

In questo senso, ha smentito categoricamente le voci circolanti riguardanti l’esonero del mister Carmelo Giordano. “Desideriamo confermare – si legge in una nota – che l’allenatore è saldamente al comando della squadra e continuerà a guidarla con dedizione fino alla fine della stagione. Lavoreremo tranquillamente per raggiungere gli obiettivi prefissati, uniti e determinati”.

Il Serradifalco Calcio al momento è secondo in classifica nel campionato di Prima Categoria.