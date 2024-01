Pallavolo femminile B2. La Traina chiude il girone di andata in casa contro il Com.Fer Palermo

Nel campionato di pallavolo femminile di serie B2, dopo il netto successo di Catania, la Traina affronta un’altra formazione di bassa classifica. Ospiti al PalaCannizzaro saranno le palermitane del Com.Fer., sestetto che staziona al penultimo posto della graduatoria con sette punti.

La squadra cara alla presidente Oriana Mannella per l’ultima giornata del girone di andata si trova di fronte ad un avversario in grande difficoltà ma con il dente avvelenato per l’epilogo della gara di sabato scorso quando è stato sconfitto dal Todo Sport Vibo Valentia al termine di un match contraddistinto da tante recriminazioni da parte delle palermitane durante e a fine gara.

Servirà quindi una Traina che, sulla falsa riga della gara di domenica scorsa, scenda in campo concentrata e determinata senza lasciarsi coinvolgere dal probabile nervosismo della squadra avversaria che confiderà sulla carica emotiva e sull’agonismo per cercare di ridurre il gap tecnico con le padrone di casa certificato dai 25 punti di differenza in classifica.

Il match fra Traina e Com.Fer. Palermo è in programma sabato 20 gennaio con inizio alle 18 presso il PalaCannizzaro di Caltanissetta e sarà trasmesso in diretta sul link https://bit.ly/traina-comfer. Arbitreranno Martina De Luca e Rossella Squillaci entrambe della sezione di Catania.