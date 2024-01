Nuove tipologie di truffe online: c’è anche quella del “Job Scams” per riconoscere le false proposte di lavoro

La difficoltà di trovare un lavoro può portare chi lo cerca a credere che le offerte presenti sul web siano tutte reali. Le proposte di lavoro più frequenti consistono in attività da svolgere comodamente da casa, nella pubblicazione di recensioni di prodotti in vendita, in offerte di impieghi presso università e alberghi all’estero, in ricompense in denaro per mettere “like” a video pubblicati online.

I segnali che aiutano a capire che dietro l’offerta si nasconde una truffa sono facilmente riconoscibili: L’annuncio non contiene informazioni chiare e complete; Promesse di facili guadagni e retribuzioni elevate; Richieste di denaro anticipate per l’acquisto di materiale, per presentare la domanda, per partecipare a un corso di formazione indispensabile per ottenere il lavoro; Assenza di un contratto scritto da firmare

La Polizia Postale raccomanda di non fornire i propri dati personali e bancari prima di aver verificato l’attendibilità della proposta.