Mussomeli, Tanti auguri per gli 85 anni di Padre Tuzzeo: “Ho superato le prove della vita cavalcando i cavalloni del mare in tempesta”

MUSSOMELI – Tantissimi gli auguri di buon compleanno di parrocchiani, amici e conoscenti al già parroco padre Salvatore Tuzzeo per i suoi 85 anni compiuti lo scorso 2 gennaio. L’anziano sacerdote, sempre sorridente, affabile, l’altra sera ha presieduto i Vespri nella Cappella delle Suore Francescane con una voce stentorea e chiara. Al termine della funzione religiosa, a sorpresa, gli abbiamo fatto gli auguri per il suo compleanno,, strappandogli una dichiarazione: “Che vai dicendo del mio compleanno, ha simpaticamente risposto l’anziano sacerdote, io posso dire tante cose, posso raccontare una vita di sacerdozio, sempre contento non amareggiato mai dalle prove, questo è il mio carattere e ringrazio il Signore sia per il carattere che mi ha dato sia, per la grazia per il sacerdozio. Padre Tuzzeo per diversi decenni ha diretto la Parrocchia Cristo Re di Mussomeli e da alcuni anni è cappellano della dell’Istituto delle Suore Francescane. Non fa mancare la sua presenza ai riti religiosi delle altre chiese, apprezzato da tutti.